Разработка скриптов для обмена данными (PHP,XML)

Для проекта требуется 10-20 скриптов для обмена данными с порталами. В одних случаях есть механизмы(XML, например) в других - нет и придётся писать парсер, который будет уметь заполнять формы на сайте и вытягивать результаты.

Пока известна спецификация одного модуля - обмен через xml. Принцип работы такой - из базы берутся данные и по определённым правилам формируется xml по спецификации YRL(Yandex Realty Language). Весь алгоритм работы строится на этой спецификации.

Предлагайте, пожалуйста, цены на написание одного модуля по вышеизложенному заданию. Пишите только если готовы в будущем поддерживать код и писать другие аналогичные модули. Спасибо.