Разработка скриптов для обмена данными (PHP,XML)

Есть сайт (site1.ru) на HTML, все страницы статические. Страницы имеют названия: p=123.html p=343.html, где заместо p может быть любая другая переменная. Цифры в названии также могут быть любыми. Есть скрипт, который отображает все страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта требуется 10-20 скриптов для обмена данными с порталами. В одних случаях есть механизмы(XML, например) в других - нет и придётся писать парсер, который будет уметь заполнять формы на сайте и вытягивать результаты.
Пока известна спецификация одного модуля - обмен через xml. Принцип работы такой - из базы берутся данные и по определённым правилам формируется xml по спецификации YRL(Yandex Realty Language). Весь алгоритм работы строится на этой спецификации.
Предлагайте, пожалуйста, цены на написание одного модуля по вышеизложенному заданию. Пишите только если готовы в будущем поддерживать код и писать другие аналогичные модули. Спасибо.
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