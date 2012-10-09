ProstoMarya

На блогах завелся вирус , который появляется только на мобильных устройствах. Соответственно очистить 3 блога + 1 сайт. А так же исправить файле .htaccess ,в котором "отсутствуют правила перенаправления MOD_REWRITE, которые необходимые для корректной работы внутренней маршрутизации ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Кто знает эту тему для WP http://www.universallyacclaimed.com/wp-themes/u-design/ Необходимо чуть настроить Блог argo-dohod.ru 1) поставить баннеры 2) Корректировки : 1. Не работает миниатюра в статьях. 2. Сделать подвал красивый...укоротить списки 3. Сделать кнопки на слайдере "Узнать больше" 4. Что такое ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать обложку для видеокурса. Название "Золотые слова. Отзывы, рекомендации, благодарность" Как увеличить продажи чужими руками. В курс входит пару уроков и несколько чек листов.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Не могу понять , что произошло с сайтом. движок Joomla сайт - здоровмир.рф Исправить ошибки. цена договорнаяСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Помогите блондинке узнать что случилось с блогом. Вчера работал и все ок, сегодня выдает ошибку 403 и You don't have permission to access / on this server. не могу понять в чем дело.Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо проверить на наличие вирусов и перенести 3 блога + 1 инет-магазин на другой хост. Время — 4–5 дней. Цена договорная.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо проверить на наличие вирусов и перенести 3 блога + 1 инет-магазин на другой хост. Время — 4–5 дней. Цена договорная.Закрыт10 лет назад
необходимо восстановить блог на wp на хосте джино "после вируса" и перенести 3 блога и 1 инет-магазин на другой хост. Время - 4-5 дней. Цена договорная.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
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Полностью переделать корзину, оформление заказа. Регистрация на сайте должна происходить автоматически при заполнении форму заказа. добавить кнопку "заказать обратный звонок" сайт www.здоровмир.рф Есть еще некоторые мелочи ,которые надо либо доделать , либо переделать. Это в процессе.Закрыт11 лет назад
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создать попап окно для сайта здоровмир.рф и подключить к smartresponderВеб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо обновить Joomla до новой версии и установить несколько плагинов для сайта www.здоровмир.рф ПЛАГИН BLOGPING 1.6.4 SEO Generator v3.1 RS Seo ПЛАГИН - RW GOOGLE ANALYTICS а также буду рада вашим рекомендациямВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Создать popup окно для сайта здоровмир.рф и совместить его с smartresponder вот есть примеры и исходники http://infopodsolnux.ru//7strategiy-email/popup-free/urok-popinbilding.html Так же совместить окно со smartresponder для блога my-dengi.ruHTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
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магазин на базе Joomla+Virtuemart При добавлении нового товара, не возможно вставить описание товара: в хроме не вставляется вообще, в опере - можно вставить,но не редактируется. В мозилле не отображается корзинка. Для профи работа на пару минут. В Джумле статьи ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Нужна идея и баннер-кнопка для регистрации в каталогах размером 88х31 для интернет-магазина www.здоровмир.рфБаннеры2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Есть сайт www.zdorovijmir.ru проект Аlexima необходимо поменять дизайн сайта и настроить Сайт работает на Джумле шаблон здесь http://ifolder.ru/24134088 но лучший вариант залить копию сайта на другой домен с новым дизайном - получить как два магазина,если это возможно.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Блог на движке Wordpress. Поступают коментарии, но они закодированы и не читаются. Необходимо наладить движок.Закрыт14 лет назад
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Создать рекрутинговый сайт+интернет магазин с О. Акцент сделать на интернет-магазин, в процесе на рекрутинг. Дизайн в стиле "рыбалки". Компания "АРГО". Связать сети, рыбалку и деньги, корабли с парусами ввиде денег. Название "Клуб "Рыболов-спортсмен" - профессиональная лига". ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Довести сайт до ума argovip.biz ( UMI CMS - полная версия) 1. Убрать с сайта вирус. 2. Подогнать его под браузеры Opera, Explorer, Mozilla ( то есть обеспечить кроссбраузерность) 3. В шаблоне, где идет ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад