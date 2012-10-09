ProstoMarya

Мария Высоцкая ProstoMarya

 
43 годаУкраина/Черновцы
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Очистить от вируса и проверить файл.

    На блогах завелся вирус , который появляется только на мобильных устройствах. Соответственно очистить 3 блога + 1 сайт. А так же исправить файле .htaccess ,в котором "отсутствуют правила перенаправления MOD_REWRITE, которые необходимые для корректной работы внутренней маршрутизации ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка

    Кто знает эту тему для WP http://www.universallyacclaimed.com/wp-themes/u-design/ Необходимо чуть настроить Блог argo-dohod.ru 1) поставить баннеры 2) Корректировки : 1. Не работает миниатюра в статьях. 2. Сделать подвал красивый...укоротить списки 3. Сделать кнопки на слайдере "Узнать больше" 4. Что такое ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать обложку для видеокурса

    Создать обложку для видеокурса. Название "Золотые слова. Отзывы, рекомендации, благодарность" Как увеличить продажи чужими руками. В курс входит пару уроков и несколько чек листов.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Проверить блог

    $50

    Помогите блондинке узнать что случилось с блогом. Вчера работал и все ок, сегодня выдает ошибку 403 и You don't have permission to access / on this server. не могу понять в чем дело.

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать корзину на сайте

    $20

    Полностью переделать корзину, оформление заказа. Регистрация на сайте должна происходить автоматически при заполнении форму заказа. добавить кнопку "заказать обратный звонок" сайт www.здоровмир.рф Есть еще некоторые мелочи ,которые надо либо доделать , либо переделать. Это в процессе.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновление Joomla

    Необходимо обновить Joomla до новой версии и установить несколько плагинов для сайта www.здоровмир.рф ПЛАГИН BLOGPING 1.6.4 SEO Generator v3.1 RS Seo ПЛАГИН - RW GOOGLE ANALYTICS а также буду рада вашим рекомендациям

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать POPup окно

    $5

    Создать popup окно для сайта здоровмир.рф и совместить его с smartresponder вот есть примеры и исходники http://infopodsolnux.ru//7strategiy-email/popup-free/urok-popinbilding.html Так же совместить окно со smartresponder для блога my-dengi.ru

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранить неисправности

    $15

    магазин на базе Joomla+Virtuemart При добавлении нового товара, не возможно вставить описание товара: в хроме не вставляется вообще, в опере - можно вставить,но не редактируется. В мозилле не отображается корзинка. Для профи работа на пару минут. В Джумле статьи ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поменять дизайн интернет-магазина

    Есть сайт www.zdorovijmir.ru проект Аlexima необходимо поменять дизайн сайта и настроить Сайт работает на Джумле шаблон здесь http://ifolder.ru/24134088 но лучший вариант залить копию сайта на другой домен с новым дизайном - получить как два магазина,если это возможно.

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватный проект для AkexsimA

    $500

    Создать рекрутинговый сайт+интернет магазин с О. Акцент сделать на интернет-магазин, в процесе на рекрутинг. Дизайн в стиле "рыбалки". Компания "АРГО". Связать сети, рыбалку и деньги, корабли с парусами ввиде денег. Название "Клуб "Рыболов-спортсмен" - профессиональная лига". ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Довести сайт до ума ( UMI CMS)

    $500

    Довести сайт до ума argovip.biz ( UMI CMS - полная версия) 1. Убрать с сайта вирус. 2. Подогнать его под браузеры Opera, Explorer, Mozilla ( то есть обеспечить кроссбраузерность) 3. В шаблоне, где идет ...

    UMI.CMS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
nicky777
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Создать обложку для видеокурса
Грамотное ТЗ, своевременная оплата, рекомендую!
Николай сделал свою работу хорошо. Прислушивался к моим пожеланиям. Спокойно вносил изменения. Приятно работать. Рекомендую. И буду сама обращаться еще.
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$20
10 баллов
9 лет назад
Проблемы с сайтом
Очень доволен работой с Марией! Оперативная оплата и четкое ТЗ! Буду рад сотрудничать в дальнейшем!
Спасибо Александру. Быстро все сделал. И помог по дополнительному вопросу. Рекомендую.
Ответный отзыв
kadeto
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Необходимо сделать анимационный баннер
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!
Очень понравилось работать со Стасом. Учитывая то,что я блондинка,и не умею писать ТЗ, он меня понял с полуслова и сделал все безупречно быстро и качественно - за пару часов. Учитывая все мои пожелания и изменения желаний. Рекомендую, если вам необходимо качественно, быстро, надежно.
Ответный отзыв
vsn-studio
Вячеслав 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Устранить неисправности
Оплата вовремя. Рекомендую)
Очень понравилось работать с Вячеславом. Все сдал быстро и грамотно. Учитывая что я блондинка отвечает на все вопросы. Причем развернуто. Учитывая то,что большинство просто игнорируют. До сих пор пользуюсь его услугами. РЕКОМЕНДУЮ.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для AkexsimA
Мария, хоть и блондинка :))), очень талантливый заказчик и прекрасный человек. Не смотря на свою занятость везде, она уделяла мне время. Это - заказчик, который не просто дает задание и пропадает, Мария живет проектом и у нее постоянно есть свежие мысли и идеи. Я желаю вам, всего доброго и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем. Успехов и процветания вашему благородному делу, а вам всегда оставаться такой же ласковой и приветливой в отношении с людьми....
Очень благодарна Alexsime (Серафиме) за создание сайта с ключа. Это профессионал своего дела. Я сама четко не имела полного представления о своем сайте, так как в этом деле ничего не понимаю. Дизайн сделан на 200%. Идея была понята с полуслова. Если бы я сама не затянула, проект был бы здан в срок. Я перфекционист по натуре, и человек сделал все именно так, как я хотела. Удобное управление, особенно для меня как для блондинки :) К тому же, Серифима очень терпеливый человек. Я понесколько раз изменяла свои пожелания, и она точно выполняна. СКорость выполения - это нечто. Не успела в 7 утра написать, в 7.15 - уже готово. Сама подсказывала что надо еще сделать и как. Я рада знакомству с этим профи и уже порекомендовала ее нескольким свои коллегам. И в ближайшее время заказу еще один проект. Расчитываю на долгосрочное сотрудничество. Мои знакомые, которые имеют свои интернет-проекты не просто одобрили сайт, но и сказали что сайт по себе красивый и сложный. Эти люди когда-то мне и порекомендовали данный ресурс для поиска веб-дизайнера. С уважением Мария Высоцкая www.zdorovijmir.ru
Ответный отзыв