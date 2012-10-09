ProstoMarya

магазин на базе Joomla+Virtuemart При добавлении нового товара, не возможно вставить описание товара: в хроме не вставляется вообще, в опере - можно вставить,но не редактируется. В мозилле не отображается корзинка. Для профи работа на пару минут. В Джумле статьи ...