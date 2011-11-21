Добрый день! Нужно создать сайт интернет магазина Прикрепил ТЗ. Сайт образец приведенный заказчиком http://safemag.com.ua/ Дизайн будет разработан нашим дизайнером.
Устранить неисправности
магазин на базе Joomla+Virtuemart
При добавлении нового товара, не возможно вставить описание товара: в хроме не вставляется вообще, в опере - можно вставить,но не редактируется.
В мозилле не отображается корзинка.
Для профи работа на пару минут.
В Джумле статьи не редактируются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины37 заявокЗакрыт13 лет назад
Привет. Интернет-магазин. Написан на PERL.Требуется профи-программист, спец. именно по PERL-у. При оформлении заказа почему-то выпадают некоторые позиции или заказ просто обрывается на какой-либо из позиций или вообще не приходит. Прошу обращаться ТОЛЬКО профессионала!Завершен14 лет назад
- $20
Создать систему установки приоритетов вывода товра на страницу подкатегорий в магазине macmade.ru Магазин на друпале. Если задача будет решена, есть еще один подобный заказ. Предоставляю фтп и админский пароль ...Завершен14 лет назад
НеобХодимо изготовить сайт интернет-магазин по продаже продовольственных и промышленных товаров. Необходим весь стандартный набор функций магазинов с возможностью добавления информации вручную, импорт из xls и 1-с. + необходимы блоки : 1.топ ...Завершен13 лет назад
- $100
1. Поправить окошко "купон", чтобы оно принимало абсолютно любые знаки, размером до 30-40 символов 2. Сделать кнопку дисконтной карты, чтобы учитывала скидку и перессчитывала сумму заказа при ее нажатииЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Интересуют сроки и цена. ТЗ в приложении. Писать в личку.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Сайт установлен и обновлен, интеграция ИМ Обмен между 1с сайтом реалезована. Нужна консультация по интеграции 1С и ИМ, и публикация каталога. Требуется специалист имеющий практический опыт работы по данной теме, имеющий возможность на компе ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать интернет- магазин модной одежды! Готовый дизайн предоставлю.Завершен14 лет назад
Установить двигло Настроить по тз Создать шаблон (дизайн всех страниц уже отрисован) О проекте: 1. очень простой магазин, приблизительно такого уровня http://zakaz-flower.ru/ 2. псевдоинтернет-магазин (нет синхронизации с ...Завершен14 лет назад
Есть готовый шаблон-каталог. Нужно поставить его на любую бесплатную cms и добавить корзину в шаблонеИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт14 лет назад