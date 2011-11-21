Устранить неисправности

Очень понравилось работать с Вячеславом. Все сдал быстро и грамотно. Учитывая что я блондинка отвечает на все вопросы. Причем развернуто. Учитывая то,что большинство просто игнорируют. До сих пор пользуюсь его услугами. РЕКОМЕНДУЮ.