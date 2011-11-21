Устранить неисправности

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$15
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Завершен1 заявка136 просмотров

магазин на базе Joomla+Virtuemart

При добавлении нового товара, не возможно вставить описание товара: в хроме не вставляется вообще, в опере - можно вставить,но не редактируется.

В мозилле не отображается корзинка.

Для профи работа на пару минут.

В Джумле статьи не редактируются.

www.здоровмир.рф

Joomla
14 лет назад
ProstoMarya
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vsn-studio
Вячеслав 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Очень понравилось работать с Вячеславом. Все сдал быстро и грамотно. Учитывая что я блондинка отвечает на все вопросы. Причем развернуто. Учитывая то,что большинство просто игнорируют. До сих пор пользуюсь его услугами. РЕКОМЕНДУЮ.
Оплата вовремя. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

vsn-studio
Вячеслав 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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