Нужно создать интернет-магазин

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Завершен4 заявки178 просмотров

Требуется создать интернет- магазин модной одежды! Готовый дизайн предоставлю.

14 лет назад
ehd4635
Эдуард 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$400
14 дней
Мария классный спец в соем деле!! При выборе были кое какие сомнения- но все развеялось после общения и первых показов! Все мои пожелания по заказу были грамотно учтены и воплощены в жизнь! Сроки и качество четко соблюдены! Всегда на связи! Всем советую выбирать её, не пожалеете! 100% мое дальнейшее сотрудничество только с ней!!!
Отличный заказчик - все отлично!

Заявки фрилансеров

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад