Простой интернет-магазин на drupal+Ubercart

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Завершен9 заявок265 просмотров

Установить двигло

Настроить по тз

Создать шаблон (дизайн всех страниц уже отрисован)

О проекте:

1. очень простой магазин, приблизительно такого уровня http://zakaz-flower.ru/

2. псевдоинтернет-магазин (нет синхронизации с 1с, нет платежных систем, только заказать товар)

Предполагаемый набор модулей системы управления, для реализации требуемой функциональности:

• Статические страницы (О компании; Контактная информация)

• Статьи (с возможностью комментариев)

• Каталог продукции (300+ товарных единиц)

• Обратная связь (формы)

• jquery

• корзина заказов

• Поиск по сайту

• seo модуль

Есть подробное тз.

ВАЖНО! предложение для фрилансеров из Украины, тк оплата на карту Приватбанка или др укр банка

DrupaljQuery
14 лет назад
tsyplakov
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

subr86
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$200
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

subr86
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад