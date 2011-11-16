Нужно всего пять дизайнов на osCommerce 2.3.1 3 дизайна на околософтовые темы 1 дизайн на тему народной медицины, типа травки 1 дизайн на тему традиционной медицины, типа таблетки
Простой интернет-магазин на drupal+Ubercart
Установить двигло
Настроить по тз
Создать шаблон (дизайн всех страниц уже отрисован)
О проекте:
1. очень простой магазин, приблизительно такого уровня http://zakaz-flower.ru/
2. псевдоинтернет-магазин (нет синхронизации с 1с, нет платежных систем, только заказать товар)
Предполагаемый набор модулей системы управления, для реализации требуемой функциональности:
• Статические страницы (О компании; Контактная информация)
• Статьи (с возможностью комментариев)
• Каталог продукции (300+ товарных единиц)
• Обратная связь (формы)
• jquery
• корзина заказов
• Поиск по сайту
• seo модуль
Есть подробное тз.
ВАЖНО! предложение для фрилансеров из Украины, тк оплата на карту Приватбанка или др укр банка
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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