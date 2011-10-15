Разработка интернет-магазина на Opencart

Нужен специалист хорошо разбирающийся в OpenCart.

Требуется создание ИМ с нуля на основе Opencart.(Детская тематика)

Дизайн+верстка+программирование(настройка магазина)-вообщем сайт под ключ . Возможен вариант разделения работы дизайн-делаете вы, а все остальное другой специалист, или наоборот.

Просьба сразу указывать приблизительную цену и сроки, ссылку на портфолио.

ТЗ сброшу по запросу.

Контакты:

[email protected]

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