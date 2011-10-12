Настроить и доработать магазин на bitrix

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Закрытнет заявок105 просмотров

сайт http://www.velolux.ru/

1) настройка ЧПУ

2) кастомизация поиска в разделах

3) довести до ума дизайн и стили

4) мини-галерея фото в карточке товара

5) 2 слайдера (баннеры и товары)

Можно по частям

Подробности и примеры как надо бы сделать - расскажу и покажу.

хорошо бы плотно поработать над сайтом в эти выходные

мои скайп и аська - jahnakonda

14 лет назад
jahnakonda
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров