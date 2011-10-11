Необходимо создать сортировку товаров по их свойствам. Например, в админке выставляю телевизорам свойства -диагональ, следовательно эту диагональ указываю у каждого телика свою- в цифрах разумеется. а на сайте в сортировке должно автоматом отобразиться ...
Интернет-магазин охранных систем на Shop-script
Срочно реализовать интернет-магазин охранных систем на системе Shop-Script Premium c индивидуальными требованиями (модулями, плагинами).
Выполнить дизайн+верстку+программирование+наполнение на данной системе. Сроки 3 недели. Оплата производится по факту выполнения работ (результаты показывать на демо хостинге), обсуждается. Подробнее о проекте при личном контакте в skype.
Просьба писать тем у кого есть хороший опыт работы с данной системой и соответственно портфолио. Работать нужно оперативно, результат каждый день, далее будут новые поручения исходя из результатов выполненных работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно повторить функционал сайта dozimetr5.ru на основе вордпрессовского шаблона как на сайте tradervsmarket.com (сам шаблон есть) 1)возможность размещать три Баннера вверху и в низу как на dozimetr5.ru ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Создание интернет-магазина под ключЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо развернуть инет-магазин на любой бесплатной CMS. Доменное имя есть, есть хостинг на www.peterhost.ru Нужно сделать все в течении недели. Платежные системы подключать не нужно. От вас ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо развернуть инет-магазин на любой бесплатной CMS, предпочтительно Джумла. Не нужно никаких особенных наворотов. По сути взять какой то стандратный модуль, пускай тот же виртуамарт. Из особенностей: 1. Должен иметь индивидуальный ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется интернет магазин Joomla + Viertumart без подключения платежных систем. Макет в приложении.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Пример по ссылке: http://www.hookahcompany.com/ У нас есть детальное описание каким сайт не должен быть. За вами реализация.Закрыт14 лет назад
1. чтобы корректно отображалось в браузерах 2.После переноса на хостинг не грузятся все картинки товаров + дополнительные. в некоторых товарах доп.картинки вооще пропали, а в IE и основные фото исчезли при кклике на них ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать интернет-магазин часов. Главная страница во вложении. Есть psd-макеты. Нужна верстка и программинг. Каталог товаров + Личный кабинет + платежные системы. Бюджет 200$. Срок 7-14 дней.Завершен14 лет назад
- $250
Хочу заказать разработку интернет-магазина автомобильных шин и дисков. CMS: Joomla+VirtueMart дизайн - аналог http://livedemo00.template-help.com/osc_35280/index.php подробности в ТЗИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад