Интернет-магазин часов

Спасибо за сотрудничество. Хотелось бы извинится перед Олегом. Я подвёл его со сроками. На то была причина, довольно уважительная. Я пониманию, что я не прав, магазин не доделал и мне за это очень стыдно. Олег высококлассный заказчик!!!