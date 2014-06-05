Интернет-магазин часов

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Завершен9 заявок316 просмотров

Необходимо сделать интернет-магазин часов. Главная страница во вложении. Есть psd-макеты. Нужна верстка и программинг.

Каталог товаров + Личный кабинет + платежные системы.

Бюджет 200$. Срок 7-14 дней.

14 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$200
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за сотрудничество. Хотелось бы извинится перед Олегом. Я подвёл его со сроками. На то была причина, довольно уважительная. Я пониманию, что я не прав, магазин не доделал и мне за это очень стыдно. Олег высококлассный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

shepards
Данила 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад

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