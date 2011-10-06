Интернет-магазин одежды

Нужен интернет магазин для продажи одежды и не только.

Рассмотрю на примере уже разработанных вами и работающих реализациях, чтобы не тратить время на разработку.

Требования:

-каталог продукции,

-сортировка по параметрам (группы одежды, бренд, размеры)

-корзина

-регистрация

-удобный интерфейс администратора

- привязка к CMS, либо собственная

- привязка к платежным системам, возможность оплаты товара WebMany, Visa и т п.

- отчетность по заказам за период

- возможность внедрения модулей и компонентов в CMS