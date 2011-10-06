Необходимо ДОДЕЛАТЬ магазин автозапчастей - autogarage.kiev.ua. Реализован на Друпале (Drupal). Необходимо реализовать фильтр и упорядочивание товаров, импорт из csv. Файл импорта и подробное описание что нужно чтоб работало (возможно нужно просто допилять, основа готова) вышлю ...
Интернет-магазин одежды
Нужен интернет магазин для продажи одежды и не только.
Рассмотрю на примере уже разработанных вами и работающих реализациях, чтобы не тратить время на разработку.
Требования:
-каталог продукции,
-сортировка по параметрам (группы одежды, бренд, размеры)
-корзина
-регистрация
-удобный интерфейс администратора
- привязка к CMS, либо собственная
- привязка к платежным системам, возможность оплаты товара WebMany, Visa и т п.
- отчетность по заказам за период
- возможность внедрения модулей и компонентов в CMS
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины13 заявокЗакрыт13 лет назад
Программирование многобользовательского интернет-магазина. Все детали выбранному исполнителю.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $300
Необходимо доработать сайт интернет магазина детских товаров. 1.Доработать главную страницу, создать разделы: АКЦИЯ НОВИНКИ РЕКОМЕНДУЕМ 2. Отменить/упростить регистрацию в корзине. Чтобы можно было пропустить регистрацию. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Требуется изготовление интернет-магазина цветов и подарков под ключ. Просьба откликнуться тех людей, которые уже имеюли опыт создания подобных магазинов. Как пример: sendflowers.ru, florist.ru и похожие со всем функционалом ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима загрузка *** товаров на сайт (Joomla 1.5 + Virtuemart). Товары загружаются из прайсов в уже созданные категории. Для некоторых товаров необходимо загрузить картинки либо с сайта производителя, либо из прайса. Ваши ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Главная функциональность магазина это возможность создавать параметры для товара в табличке как на примере ниже . От которых и будет зависть цена. http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/SeitenteileChalet726230/detail.jsf Тематика магазина такая же как в ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Задача находится в жёстком цейтноте Сдать нужно до 15го октября. Проект представляет собой интернет-магазин интегрированный в соц сеть "одноклассники". На данный момент есть структура базы данных. И кое-как работающий веб функционал. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день, коллеги! Есть Joomla 1.5 + Virtualmart + лицензионная VM Affiliate 4.5 Все настроено и работает. Задача расширить возможности VM Affiliate 4.5 -там 5 уровней, нужно 7 и настроить ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
ТЗ в Файле. Главное качественно и не дорого.=)) Сроки не горят.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сделать похожий на этот сайт http://volfish.ru/ либо http://www.fishing-rod.ru/,сроком до двух месяцев,заполнять каталог товарами не требуется!Интернет-магазины27 заявокЗакрыт14 лет назад