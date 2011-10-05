Загрузка товаров в Virtuemart

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходима загрузка *** товаров на сайт (Joomla 1.5 + Virtuemart). Товары загружаются из прайсов в уже созданные категории. Для некоторых товаров необходимо загрузить картинки либо с сайта производителя, либо из прайса.

Ваши предложения с ориентировочными ценами и сроками.

Joomla
14 лет назад
bix79
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров