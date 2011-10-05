Загрузка товаров в Virtuemart

Необходима загрузка *** товаров на сайт (Joomla 1.5 + Virtuemart). Товары загружаются из прайсов в уже созданные категории. Для некоторых товаров необходимо загрузить картинки либо с сайта производителя, либо из прайса.

Ваши предложения с ориентировочными ценами и сроками.