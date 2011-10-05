Настройка SEF. Персонально для IT-Vbg

$100
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Завершен1 заявка140 просмотров

Исправить SEF на сайте.

Настроить кеширование.

14 лет назад
armandos2011
Стерлигов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
1 день
Всё исполнено оперативно и качественно. Обязательно обращусь в следующий раз. Спасибо!
Роман отличный заказчик. Легок в работе, оплата без проблем и четкое ТЗ.. - все то что так ценят фрилансеры)

Заявки фрилансеров

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад