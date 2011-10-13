Интернет магазин на 1С-Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки191 просмотр

Необходим не большой интернет-магазина на 1-с Битриксе по продаже женских украшений.Оплата только безналичными. ТЗ вышлю подходящему кандидату.

14 лет назад
vav4eg
Юрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$600
7 дней
Качественно и быстро выполнили задание, спасибо что всегда были на связи. Было приятно сотрудничать! Успехов
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад