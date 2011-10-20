Сделать шаблон интернет-магазина на движке ShopOS

Дизайн выполнен профессионально, качественно и в срок! Анастасия, как профессионал, заслуживает самой высокой оценки. Даже все мои пожелания которые не обговаривались, а появились в процессе работы, были учтены и сделаны. Понимали друг друга с полуслова. Всем рекомендую,надеюсь буду и дальше сотрудничать по другим проектам. Спасибо Вам за отличную работу! С вами приятно было сотрудничать.