Сделать шаблон интернет-магазина на движке ShopOS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки267 просмотров

Разработать новый или оптимизировать существующий шаблон для ИМ по тематике сантехника.

Образец можно посмотреть здесь http://leostyle.com.ua/ (но нужно в 3 колонки) или здесь http://nebox.ru/cms/shopos/shablon-sweet-dlya-shopos/.

Сроки - 1-2 недели.

Оплата по договоренности.

Все подробности обсуждаются с исполнителем индивидуально.

14 лет назад
melavcorp
57 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

valdera
47 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Дизайн выполнен профессионально, качественно и в срок! Анастасия, как профессионал, заслуживает самой высокой оценки. Даже все мои пожелания которые не обговаривались, а появились в процессе работы, были учтены и сделаны. Понимали друг друга с полуслова. Всем рекомендую,надеюсь буду и дальше сотрудничать по другим проектам. Спасибо Вам за отличную работу! С вами приятно было сотрудничать.
Ясное изложение задач. В процессе работы - предложения своего видения проекта и, вместе с тем, желание выслушать мнение дизайнера и выбрать оптимальный вариант. Своевременное выполнение обязательств по вознаграждению. Буду рада возможному сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

valdera
47 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад