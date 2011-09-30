нужно переделать магазин smilek.com.ua из системы укоз на другую цмс (ос комерц, вамшоп, джумла)
Модуль интернет-магазина dle 9.2
Нужен модуль интернет магазина для dle 9.2 пример того что нужно:
http://tcse-cms.com/works/484-keyshop-for-dle-cms-modul-internet-magazina-dlya-datalife-engine.html
Демо работы данного модуля :http://keyshop.tcse-cms.com/index.php
Прошу указать сроки исполнения
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