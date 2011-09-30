Модуль интернет-магазина dle 9.2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка179 просмотров

Нужен модуль интернет магазина для dle 9.2 пример того что нужно:

http://tcse-cms.com/works/484-keyshop-for-dle-cms-modul-internet-magazina-dlya-datalife-engine.html

Демо работы данного модуля :http://keyshop.tcse-cms.com/index.php

Прошу указать сроки исполнения

DLE
14 лет назад
iskandewer
Александр 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров