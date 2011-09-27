Доработка сайта интернет-магазина. Opencart

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Закрыт4 заявки145 просмотров

Уже созданный сайт, необходимо доработать, исправлением ряда ошибок, таких как неработающие фильтры и т.д.

Сайт создан на основе Open Cart.

Опыт разработки проектов в Open Cart, обязателен.

Прошу отзываться со ссылками на ранее реализованные проекты.

Opencart
14 лет назад
Shekshuev
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров