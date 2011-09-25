Требуется создать интернет-магазин на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки222 просмотра

Требуется создать интернет магазин на Wordpress.

Используем плагин wp-e-commerce

Тема сайта - разносторонний прейскурант - с возможностью графического отображения категорий товаров

Различные виды оплаты - включая кредитные карты

WordPress
14 лет назад
jascraft
55 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров