Профессиональному Фотографу Требуется помощь специалиста, имеющего опыт работы с LightRoom и Photoshop. 1) Обработка RAW : цветокоррекция, Crop, градиенты, кривые и. т. д. 2) Ретушь в Photoshop / LightRoom : частотное ...
- Обработка фотографий18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Приглашаю художника - графика для создния рисованного персонажа - основы логотипа. Идея - мультяшный стиль, характер, юмор. От исполнителя требуется креативность, чувство вкуса и меры , способность импровизировать. ...Иллюстрации и Рисунки43 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству по транскрибации аудио контента. Для ведения блога, написания контента буду записывать аудио и высылать на e-mail Сотрудничество планируется постоянное. Пожалуйста укажите цену за минуту записи. ...Редактирование и Корректура46 заявокЗакрыт11 лет назад
Одна камера. Примерный обьем грязного материала 3 часа (примерно 100 клипов но может варьироваться) - На выходе требуется фильм 1.5 часа Кроме этого требуется ролик - хайлайт 3-4 минуты Креативное ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Приглашается к сотрудничеству программист для разработки тем для Wordpress. Обязательное требование - владение PHP, JAVA script, html5, css3 Оплата будет производиться за каждый созданый шаблон. Возможны задачи по разработке как стандартных тем ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству копирайтеров на английском и русском языках. Иребуется четкое понимание SEO правил при написании текстов "для людей" Пректы разные на русском и английском языках. В случае с английским копирайтингом ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству специалиста по созданию видеороликов различной тематики. Требуется нестандартное мышление, рисутствие штампов в творчестве, креативный подход...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству копирайтера/рерайтера для создания СЕО контента для сайтов различной тематики. Естественно, уникальность обязательна; тексты должны быть читаемыми, продающими и СЕО оптимизированными. Очень желательны примеры работ.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству художника - графика для создания рисованного образа для бизнеса. Образ - персонаж будет использоваться как часть лого , в дальнейшем возможна анимация при создании клипов. Персонаж должен быть остроумным, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству англоязычного копирайтера для наполнения сайта на тематику Cleaning Service. Требования : "Тексты для людей", четкое понимание SEO правил построения контента, уникальность. Если пишите на личку - было бы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется качественное продвижение/брендирование сайта в социальных сетях. Сайт Белорусского производителя товаров для детей. Целевая аудитория - Россия, Белоруссия и весь СНГ Бюджет обсуждаемый - помесячный (В конце каждого месяца. Требуется еженежельный отчет о ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Приглашаю к сотрудничеству ответственного, вменяемого и знающего веб — разработчика. Задача — почитайте название проекта - аналог ebaytoday.ru . Если не поняли — прочитайте еще раз. Если Вы подвержены разным природным ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приглашаю к сотрудничеству программиста, хорошо знакомого с Wordpress Чем заниматься - написание плугинов, виджетов Задачи - самые разные - но всё будет связано с созданием дополнительного програмного кода (PHP, JavaScript) Оплата ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется рерайтер для переработки контента сайта. Тема строительство. Язык - русский. Сроки - срочные.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется создание фанов и фолловеров в Facebook и Twitter. Сайт американский (локальный бизнесс) - фолловеры/фаны нужны тематические и локальныеПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Приглашаю к сотрудничеству специалиста по продвижению сайтов в американском интернете. Только white hat. Возможно сотрудничество на условиях тренер-ученик. Бюджет помесячный, лимитированный. Интересны нестандартные решения с учётом последних требований по раскрутке со ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству копирайтера/блогера для раскрутки сайта в рунете. Обязательно понимание написания SEO оптимизированного текста, интересный стиль создания контента. Огромная просьба - указывайте пожалуйста ценну за работу (из расчёта 1 статья+15 блог постов)Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничству Веб - Программиста . PHP, MySql, Ajax, javascript технологии. Работа по мере поступления, тнтересно долговременное сотрудничество. Проекты разные и интересные.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется разработчик 3Dкартинок/иллюстраций В зависимости от проекта возможны заказы на 1 или набор картинок.3D-графика21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создать интернет магазин на Wordpress. Используем плагин wp-e-commerce Тема сайта - разносторонний прейскурант - с возможностью графического отображения категорий товаров Различные виды оплаты - включая кредитные картыИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад