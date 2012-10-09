jascraft

Александр jascraft

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • NEF to JPG Обработка и ретушь RAW изображений

    Профессиональному Фотографу Требуется помощь специалиста,  имеющего опыт работы с LightRoom и Photoshop. 1) Обработка RAW : цветокоррекция,  Crop, градиенты, кривые и. т. д.  2) Ретушь в Photoshop / LightRoom : частотное ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа-персонажа

    $50

    Приглашаю художника - графика для создния рисованного персонажа - основы логотипа. Идея - мультяшный стиль, характер, юмор. От исполнителя требуется креативность, чувство вкуса и меры , способность импровизировать. ...

    Иллюстрации и Рисунки43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приглашаю исполнителей по транскрибации аудио

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству по транскрибации аудио контента. Для ведения блога, написания контента буду записывать аудио и высылать на e-mail Сотрудничество планируется постоянное. Пожалуйста укажите цену за минуту записи. ...

    Редактирование и Корректура46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Монтаж видео со свадьбы

    Одна камера. Примерный обьем грязного материала 3 часа (примерно 100 клипов но может варьироваться) - На выходе требуется фильм 1.5 часа Кроме этого требуется ролик - хайлайт 3-4 минуты Креативное ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист для разработки тем для Wordpress

    $100

    Приглашается к сотрудничеству программист для разработки тем для Wordpress. Обязательное требование - владение PHP, JAVA script, html5, css3 Оплата будет производиться за каждый созданый шаблон. Возможны задачи по разработке как стандартных тем ...

    HTMLJavaPHPWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтинг на английском и русском языках

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству копирайтеров на английском и русском языках. Иребуется четкое понимание SEO правил при написании текстов "для людей" Пректы разные на русском и английском языках. В случае с английским копирайтингом ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Специалист по созданию видеороликов

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству специалиста по созданию видеороликов различной тематики. Требуется нестандартное мышление, рисутствие штампов в творчестве, креативный подход...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется копирайтер на русском языке

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству копирайтера/рерайтера для создания СЕО контента для сайтов различной тематики. Естественно, уникальность обязательна; тексты должны быть читаемыми, продающими и СЕО оптимизированными. Очень желательны примеры работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание рисованного образа

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству художника - графика для создания рисованного образа для бизнеса. Образ - персонаж будет использоваться как часть лого , в дальнейшем возможна анимация при создании клипов. Персонаж должен быть остроумным, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-ориентированный копирайт на английском языке

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству англоязычного копирайтера для наполнения сайта на тематику Cleaning Service. Требования : "Тексты для людей", четкое понимание SEO правил построения контента, уникальность. Если пишите на личку - было бы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в социальных сетях

    Требуется качественное продвижение/брендирование сайта в социальных сетях. Сайт Белорусского производителя товаров для детей. Целевая аудитория - Россия, Белоруссия и весь СНГ Бюджет обсуждаемый - помесячный (В конце каждого месяца. Требуется еженежельный отчет о ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для торговли товарами с EBay, Amazon

    $500

    Приглашаю к сотрудничеству ответственного, вменяемого и знающего веб — разработчика. Задача — почитайте название проекта - аналог ebaytoday.ru . Если не поняли — прочитайте еще раз. Если Вы подвержены разным природным ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress программирование

    Приглашаю к сотрудничеству программиста, хорошо знакомого с Wordpress Чем заниматься - написание плугинов, виджетов Задачи - самые разные - но всё будет связано с созданием дополнительного програмного кода (PHP, JavaScript) Оплата ...

    JavaScriptPHPWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг проект

    $50

    Требуется рерайтер для переработки контента сайта. Тема строительство. Язык - русский. Сроки - срочные.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайтов в американском интернете

    $100

    Приглашаю к сотрудничеству специалиста по продвижению сайтов в американском интернете. Только white hat. Возможно сотрудничество на условиях тренер-ученик. Бюджет помесячный, лимитированный. Интересны нестандартные решения с учётом последних требований по раскрутке со ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер/Блоггер

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству копирайтера/блогера для раскрутки сайта в рунете. Обязательно понимание написания SEO оптимизированного текста, интересный стиль создания контента. Огромная просьба - указывайте пожалуйста ценну за работу (из расчёта 1 статья+15 блог постов)

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаю веб-программиста к сотрудничеству

    $50

    Приглашаю к сотрудничству Веб - Программиста . PHP, MySql, Ajax, javascript технологии. Работа по мере поступления, тнтересно долговременное сотрудничество. Проекты разные и интересные.

    AJAXJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка 3D картинок

    $50

    Требуется разработчик 3Dкартинок/иллюстраций В зависимости от проекта возможны заказы на 1 или набор картинок.

    3D-графика21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется создать интернет-магазин на Wordpress

    $100

    Требуется создать интернет магазин на Wordpress. Используем плагин wp-e-commerce Тема сайта - разносторонний прейскурант - с возможностью графического отображения категорий товаров Различные виды оплаты - включая кредитные карты

    WordPress
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

lusin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
MP3 стримминг приложение для веб
Уже не первый раз работаю с Александром, всегда подробное описание задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Как всегда - отличное выполнение поставленной задачи. Могу сказать лишь одно - если ищете грамотного специалиста и хорошего человека - то вам к этому парню!
Ответный отзыв
Nuraishat
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг на английском и русском языках
Коллеги, предыдущие отзывы не врут. Заказчик - порядочный и надежный человек, всегда готов объяснить все желаемые нюансы проекта. Александр, не пропадайте! :)
Редкое сочетание интелегентности и таланта. Искренне рад сотрудничеству и терпению. Безусловно советую всем работать с Сашей. P.S. Александра владеет реальным английским - язык живой и естественный, что очень важно при написании контента для америки.
Ответный отзыв
UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг на английском и русском языках
Отлично поработали. Александр не только хороший заказчик, но и очень приятный в общении человек :) Буду дальше с удовольствием выполнять для него заказы.
Приятно работать с человеком - художником. Рекомендую - не пожалеете!
Ответный отзыв
Xia_
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
SEO-ориентированный копирайт на английском языке
Как мы чудно поработали с Александром! И это мы только начали. Сколько всего хорошего впереди. С Александром очень легко найти общий язык, рекомендую всем, кроме тех, кто метит на такой же проект. Это все моее!!! :))
Удивительный фрилансер! Работа превращается в интересную игру - а это уже залог успеха. Невероятно творчески настроеный копирайтер - при работе с Оксаной есть одно требование к заказчику - не мешать )))) И будет Вам счастье. Надеюсь на долгое сотрудничество!
Ответный отзыв
Nefelin
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Требуется копирайтер на русском языке
Каждому фрилансеру приятно, когда к его труд уважают. Именно такое отношение к исполнителю у Александра, и это обеспечивает положительную линию сотрудничества и общения. Работать с ним приятно еще и по той причине, что вам предоставлена свобода в выражении собственных идей. Сложилось действительно сотрудничество, а не простое выполнение задания в строгих рамках ТЗ, что позволило добиться максимально рабочего настроя и высокого уровня эффективности. Видимо этим и отличается хороший работодатель от обычного. =) Ко всему прочему добавьте своевременную и достойную оплату, и вы поймете почему после одного завершенного проекта остаются надежды на дальнейшее сотрудничество.
В процессе создания любого интернет сайта рано или поздно перед нами возникает вопрос - как создать качественный контент. Качество контента заключается не только в правильном наполнении ключевыми словами и использование грамотного языка. Качественный контент - это еще и контент для людей - контент который хочется читать, не испытывая тяги закрыит все нафиг и лечь спать. Я был приятно удивлён подходом Андрея к выполнению задачи. Терпеть не могу писать скучные ТЗ и в случае с Андреем - я был избавлен от тупой и сухой работы. С Андреем работается легко - как с партнером. Главное - не загружать его шаблонными задачами и Вы получите действительно творческое решение задачи. Ну а далее - догадайтесь сами - буду ли я и дальше сотрудничать с ним ))))) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
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