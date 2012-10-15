SEO-ориентированный копирайт на английском языке

Приглашаю к сотрудничеству англоязычного копирайтера для наполнения сайта на тематику Cleaning Service.

Требования : "Тексты для людей", четкое понимание SEO правил построения контента, уникальность.

Если пишите на личку - было бы здорово получать ваши сообщения на английском языке - для понимания уровня.

Не обязательное требование - если у Вас есть PayPal - это будет очень приятным обстоятельством.