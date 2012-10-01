10 статей для Miralinks на туристическую тематику

Требуется написать 10 уникальных статей для размещения через Miralinks.

Общая тематика - отдых в Карпатах, Буковеле, отели в Карпатах.

Конкретную тему каждой статьи и ключевые слова отдельно распишу выбраному исполнителю.

Объем 1 статьи - 2000 символов без пробелов.

Текст статьи должен быть хорошо читабельным и действительно уникальным. При проверке готовых статей я лично читаю каждую статью, а также выборочно проверяю уникальность отдельных предложений.

Хорошее портфолио или примеры работ - приветствуются.

В исполнители выберу человека с Украины, оплата безналичным расчетом (предпочтительно на карточку Приватбанка, или другого банка).