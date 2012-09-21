Тексты для сайта

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Закрыт24 заявки309 просмотров

Нужны тексты описания товара, тексты описания конструкции, тексты для страниц товарных групп, о компании, услуги ...

Тексты общие для товаров с одним корпусом но разных номиналов.

Ориентировочное количество страниц с оригинальным текстом по группам - 15. Далее варьируются корпуса и номиналы.

Сайт http://ctc-ua.com. Товары - электрооборудование.

Ориентировочно цена 4 у.е - 1000 зн

13 лет назад
umkasn
51 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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