Нужна статься, обзорная, об экстремальных видах спорта, необходимо охватить все известные виды и только что появившиеся. за основу (точнее перечень видов спорта) можно взять статью в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%ad%d0%ba%d1%81%d1... объем - хз, ...
Тексты для сайта
Нужны тексты описания товара, тексты описания конструкции, тексты для страниц товарных групп, о компании, услуги ...
Тексты общие для товаров с одним корпусом но разных номиналов.
Ориентировочное количество страниц с оригинальным текстом по группам - 15. Далее варьируются корпуса и номиналы.
Сайт http://ctc-ua.com. Товары - электрооборудование.
Ориентировочно цена 4 у.е - 1000 зн
Заявки фрилансеров
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