Обзорная статья об экстремальном спорте

Нужна статься, обзорная, об экстремальных видах спорта, необходимо охватить все известные виды и только что появившиеся.

за основу (точнее перечень видов спорта) можно взять статью в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%ad%d0%ba%d1%81%d1...

объем - хз, как получится, главное, чтобы было интересно написано, без воды и просто сухих фактов.

срок - неделя, если быстрее - еще лучше.