Статьи по тематике: женские сумки

$50
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Завершен28 заявок287 просмотров

Доброго времени суток, фрилансеры.

Необходима услуга написания статей на сайт с тематикой "женские кожаные сумки".

Ссылка на сайт - http://www.sumkikozha.ru/

Первоначально необходимо 20 статей.

Жду Ваши предложения в этой теме + в личных сообщениях на данном сервисе.

Спасибо. С ув. Сердюков Д.А.

Написание статей
13 лет назад
LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Светлана молодец. Всё сделала очень качественно и в срок. Соблюдены все мои пожелания. Грамотность, умение излагать мысль - всё это присуще данному специалисту. Я очень доволен своим выбором. Всем рекомендую.
Наилучшие впечатления от сотрудничества с Дмитрием. Чёткая постановка ТЗ, мгновенная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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