Написать 2 мини-статьи

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Завершен4 заявки220 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется написать 2 небольших статьи, темы указаны в соотв. прикрепленных файлах. Антиплагиат - от 85%.

Просьба указывать сроки и стоимость.

13 лет назад
Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Тамара хорошо справилась с заданием, после сдачи работы вынесла необходимые коррективы. Сотрудничеством доволен!
Замечательый заказчик! Четкое ТЗ, мгновенная предоплата и оплата, всегда был на связи. Работой с заказчиком довольна.

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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