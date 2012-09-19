Категория детские товары: коляски, автокресла Исполнитель с опытом работы. Оплата 4 грн за описание со вставкой в админке. Описание товара: 1. Характеристики по мною указанному порядку - уникальность ...
Рерайтер, контент менеджер
Вакансия для начинающих рерайтеров и копирайтеров. Возможность проявить себя.
Ищу помошника для работы с наполнением имеющихся сайтов, у самого времени на это нет.
Задачи - рерайтинг, публикация статей и материалов через админку CMS (стандартные Joomla, Drupal, Wordpress) и форматирование при помощи html (вы должны им владеть хотя бы на простом уровне)
Основные требование: работоспособность, исполнительность, ответственность.
Статьи технического характера (оборудование станки) - понимание этой тематики будет плюсом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Дня наполнения сайта, нужно переписать примерно 40 000 знаков, текста я дам. Жду цену и сроки.Завершен13 лет назад
Необходимо написать грамотные статьи по сантехнике. С учетом всех нюансов. Размер статьи 6000-8000 символов. Учесть все нюансы при выборе. Тексты уникальные. Без воды и всякой мути для набора символом. Четко всё ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо сделать уникальные описания товаров и по каждому товару (уникальность 100%) и найти правильную картинку или две. описания сохранять в ворде картинки сохранять в jpg оплата или поэтапная или в ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен рерайт текста, тематика - текстиль, статья прикреплена . Хотелось бы узнать сроки и цену.Завершен13 лет назад
- $100
Написание статей про игры для телефоновЗакрыт13 лет назад
День добрый, господа-фрилансеры. Задание — написание SEO-текстов для интернет-магазина наручных часов http://www.stratonavt.com/ Критерии а) тексты должны быть полностью читаемыми, осмысленными (а не набором ключевых слов); б) нужно на 100% ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. На постоянную основу ищется грамотный рерайтер, объем ~600k символов в месяц. Тематики: строительная, авто, недвижимость.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен рерайт текстов на постоянной основе. Исходники мои. Выше 1$ за 1000 сим. не предлагать! Пишите цену за 1 000 символов и сроки. Контакты и примеры работ.Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
Тематика : сувениры. Необходимо порядка 5 текстов на страницы для качественной раскрутки. для будущего сайта.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад