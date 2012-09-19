Рерайтер, контент менеджер

Вакансия для начинающих рерайтеров и копирайтеров. Возможность проявить себя.

Ищу помошника для работы с наполнением имеющихся сайтов, у самого времени на это нет.

Задачи - рерайтинг, публикация статей и материалов через админку CMS (стандартные Joomla, Drupal, Wordpress) и форматирование при помощи html (вы должны им владеть хотя бы на простом уровне)

Основные требование: работоспособность, исполнительность, ответственность.

Статьи технического характера (оборудование станки) - понимание этой тематики будет плюсом.