Рерайт 40 000 знаков, тематика ремонт/стройка

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Завершен47 заявок322 просмотра

Дня наполнения сайта, нужно переписать примерно 40 000 знаков, текста я дам. Жду цену и сроки.

13 лет назад
Olimp
45 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$50
3 дня
Статьи были написаны быстро и качественно. Доволен. :)
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С ув. Дарья

Заявки фрилансеров

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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