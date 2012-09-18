Нужны статьи о спутниковом ТВ

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Закрыт9 заявок166 просмотров

Для размещения на сайтах нужно написать две статьи:

1. Статья о преимуществах и недостатках спутникового ТВ - найти информацию и грамотно изложить. Будет размещена на сайте клиента.

2. Статья о спутниковом ТВ в определенном городе для размещения на новостном портале. Материал должен быть в виде новости или интервью с клиентом.

Кто возьмется за недорого?

13 лет назад
avtoclub
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

freelancer_2011
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

freelancer_2011
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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