Нужны статьи о спутниковом ТВ

Для размещения на сайтах нужно написать две статьи:

1. Статья о преимуществах и недостатках спутникового ТВ - найти информацию и грамотно изложить. Будет размещена на сайте клиента.

2. Статья о спутниковом ТВ в определенном городе для размещения на новостном портале. Материал должен быть в виде новости или интервью с клиентом.

Кто возьмется за недорого?