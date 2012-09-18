Необходимо провести рерайт статьи 1000 зн. 35 раз. Фактически провести размножение, но с качеством рерайта. Тематика - ремонт гидросистем автомобиля. Оплата по факту
Нужно наполнить два сайта
Два сайта (климатическая техника и оборудование для проф. кухни статьями). Нужен исполнитель. 1$ за 1к. символлов текста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Для разделов сайта : Промышленная автоматизация Телекоммуникации Связь Системы безопасности Проектные работы Сайт http://gts.kz/Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
Блог компьютерной тематики. Надо писать 1-2 статьи в неделю. Есть много работы, если все ок, то думаю договоримся.... Нужен копирайт..плачу 1 wmz за 1000 знаков. В блоге рассказывается о том как настроить или ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо подготовить 5 обзоров, объемом 3500 знаков без пробелов и таблиц. Срок выполнения 22.09.12, оплата 1,5$/1000 знаков без пробелов через WebMoney. Детальное ТЗ выслано исполнителю.Закрыт13 лет назад
Добрый день, вот сам сайт: http://avtonrj.ru/ Необходимо написать серию статей, по тематике для Красноярска. От вас: цена за статью (1000 каждая) + сроки и сколько статей в сутки. Оплата ЯденьгамиКопирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Необходим текст на тему программирования, а именно для описания деятельности одного разработчика, фри-лансера (в сфере php). Некоторую информацию предоставлю. Нужно порядка 1500-2000 символов. Указывайте ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $17
Необходимо написать расширенные комментарии к пяти фильмам.Завершен13 лет назад
Требуется написать статей для сайта mcasterlive.ru. Тематика - здоровье, оздоровление, а также специфические темы - кордицепс, линчжи, продукция компании McAster. Темы для статей - можем дать. Более подробно о тематике сайта - ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Тематика новостей: - стартапы - фонды и инвестиции в интернет - интернет-маркетинг - социальные сети Требования к журналисту: - обязательно опыт работы в онлайн или офлайн изданиях ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна статья- обзор на тему "Мода для полных" в трикотаже.от 1000 знаков. Каие фасоны рекомендуется носить девушкам, женщинам нестандартной фигуры. важно: статья будет размещена на сайте производителя женской трикотажной ...Закрыт13 лет назад