Нужна статья- обзор на тему "Мода для полных" в трикотаже.от 1000 знаков.

Каие фасоны рекомендуется носить девушкам, женщинам нестандартной фигуры.

важно: статья будет размещена на сайте производителя женской трикотажной одежды (из вязаного полотна). Поэтому обратить внимание на трикотаж!На что нужно делать акценты, что скрадывать, длина платья и т.д. Вдальнейшем заказы будут регулярные.