Приватный проект для Усова Александра (Depozitor)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка118 просмотров

Подготовить обзоры трех интернет-ресурсов:

- 3000 знаков без пробелов и таблиц,

- оплата 2$/1000 знаков без пробелов через WebMoney

- уникальность 95% (самостоятельная проверка через сервис etxt.ru , с выполненным заданием приложить «скриншот» оценки уникальности).

- срок выполнения 3 суток

13 лет назад
DeepDepper
Игорь 
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$15
3 дня
Как заказчик, полностью доволен выполненной работой. У Александра хорошая стилистика и ответственный подход к работе. Дальнейшую работу продолжаем.
Интересное творческое задание, очень оперативная проверка, моментальная оплата. Все на высшем уровне, спасибо, Игорь. Продолжаем сотрудничество ).

Заявки фрилансеров

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад

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