Рерайт и копирайт на тему астрономии

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Завершен19 заявок260 просмотров

Нужны тексты на тему астрономии. Луна, Солнце. Как они влияют на жизнь человечества.

Общий объём 8000-10000 знаков.

За хорошие тексты хорошо заплачу.

13 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$32
3 дня
Отличная работа! Сочные тексты!
Всё ОК. Оперативная оплата. Конкретное ТЗ.
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
5 дней
Отличная работа! Спасибо!
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, тема интересная, оплата полностью. Спасибо!
stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
13 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена превосходно. Всё на уровне. Спасибо!
Очень приятно было сотрудничать с Егором. Вежливое общение + достойная оплата труда, что ещё нужно для счастья фрилансеру?)

Заявки фрилансеров

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
13 лет назад

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