Рерайт и копирайт на тему астрономии

Добрый ltym! Требуется девушка-копирайтер для постоянного сотрудничества. Работа не пыльная, ТЗ есть, в нем указаны темы каждой статьи, кол-во знаков, повторений ключевых слов в нем. Источник с чего писать обзор, обычно один или два. ...