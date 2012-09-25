Нужен грамотный, ответственный автор, вникающий в суть и логично излагающий свои мысли. оплата 2 у.е. за 1000 символов. текст не должен быть спамным, ключевые слова по 1 разу достаточно употребить. Не надо ...
Рерайт и копирайт на тему астрономии
Нужны тексты на тему астрономии. Луна, Солнце. Как они влияют на жизнь человечества.
Общий объём 8000-10000 знаков.
За хорошие тексты хорошо заплачу.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется написать n-ое количество статей для сайта, по 1000–1300 знаков, тематика — одежда. Кандидата выберу по критериям цена/отзывы. Оплата по факту. Планируется долгосрочное сотрудничество. Прошу озвучивать цену за 1000 знаков, текст должен ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима статья в 2000 символов. Название статьи: Помощь в подборе материалов. Мы занимаемся ремонтом квартир и капитальным строительством, в статье нужно рассказать о том, что мы можем помочь подобрать стройматериалы. Необходимо ...Закрыт13 лет назад
Нужно 2 уникальных текста (от 98% уникальности) для "людей" на строительную тематику (бетон, жби) общим объёмом 4000-5000 знаков.Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Суть работы проста: нужно общаться с посетителями бизнес-форумов на интересные вам темы и время от времени рассказывать о преимуществах бизнеса компании-заказчика. Оплата каждого сообщения до 0,5$ + доход от реферальной ссылки. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть короткие тексты. Нужно к каждому из них написать тематические заголовки (3-6 слов). Написанный заголовок должен иметь в сервисе http://wordstat.yandex.ru/ ненулевое количество показов. Например, текст о сносе старых домов. Заголовок должен быть таким ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Шингл 5 по основанию 10, выходной тескт - 800-1200 знаков, статей должно быть на выходе не менее 3000 Текст выходной должен быть человекочитаемый.Завершен13 лет назад
Добрый ltym! Требуется девушка-копирайтер для постоянного сотрудничества. Работа не пыльная, ТЗ есть, в нем указаны темы каждой статьи, кол-во знаков, повторений ключевых слов в нем. Источник с чего писать обзор, обычно один или два. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Приветствую! Ищу талантливого копирайтера для написания одной качественной рекламной статьи о преимуществах одной компании перед другими. Я все подробно объясню и на основе этого потребуется написать лаконичную статью. Тематика немного техническая (от вас ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, нужно написать статью для сайта http://www.i-module.ru/ на тему промышленного оборудывания, оплата qiwi, по факту написания. Пишите выслушаю все предложенияКопирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад