Обработка текстов.

Есть короткие тексты.

Нужно к каждому из них написать тематические заголовки (3-6 слов). Написанный заголовок должен иметь в сервисе http://wordstat.yandex.ru/ ненулевое количество показов.

Например, текст о сносе старых домов. Заголовок должен быть таким "предоставление жилья при сносе дома" (показов в месяц более 400).

Текстов много.

Указывайте стоимость часа работы.