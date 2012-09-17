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Добавлять описания товаров для интернет-магазина
Требуется копирайтер в интернет-магазин по продаже аксессуаров для мобильных телефонов.
Задачи:
Писать краткие описания и обзоры для товаров магазина.
Товаров будет много, работы тоже много.
Описания должны быть хотя бы на 80% уникальными.
Кол-во символов обговаривается с работодателем. В среднем до 500.
Сайт на котором надо будет работать: http://mister-mobile.ru
Пишите ваши предложения и цены.
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