Добавлять описания товаров для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
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Завершен7 заявок228 просмотров

Требуется копирайтер в интернет-магазин по продаже аксессуаров для мобильных телефонов.

Задачи:

Писать краткие описания и обзоры для товаров магазина.

Товаров будет много, работы тоже много.

Описания должны быть хотя бы на 80% уникальными.

Кол-во символов обговаривается с работодателем. В среднем до 500.

Сайт на котором надо будет работать: http://mister-mobile.ru

Пишите ваши предложения и цены.

13 лет назад
Puxa
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
7 дней
С удовольствием пишу положительный отзыв. Мария- классный копирайтер! Даже в такой тяжелой для творчества области, как аксессуары для мобильных телефонов- смогла написать отличные статьи, обзоры и описания для всех товаров! Каждый текст- маленькое произведение искусства!)) Спасибо за работу! :) Будем плотно сотрудничать.
Работать с Павлом очень приятно и легко! В течение выполнения заданий я всегда могла обратиться к нему с вопросом и получить грамотный и внятный ответ, он всегда на связи, что очень и очень радует. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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