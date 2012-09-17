Копирайтинг

Добрый день.

Ищу копирайтера для оперативного написания (до понедельника) 3-х статей о сборных по футболу, их форме и достижениях. Оплата - 2 вмз/1000 збп. В дальнейшем предполагается не очень частое, но долгосрочное сотрудничество.

Заинтересованных попрошу написать по паре предложений по теме сборной Франции в личку (любовь к теме желательна, но не обязательна). Дальнейшие подробности исполнителю.