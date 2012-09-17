Копирайтинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки302 просмотра

Добрый день.

Ищу копирайтера для оперативного написания (до понедельника) 3-х статей о сборных по футболу, их форме и достижениях. Оплата - 2 вмз/1000 збп. В дальнейшем предполагается не очень частое, но долгосрочное сотрудничество.

Заинтересованных попрошу написать по паре предложений по теме сборной Франции в личку (любовь к теме желательна, но не обязательна). Дальнейшие подробности исполнителю.

13 лет назад
iliria
Инна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

anbor
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$18
2 дня
Анатолий быстро и качественно справился с поставленной задачей.
Хороший понимающий заказчик

Заявки фрилансеров

anbor
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • В поиске команды рерайтеров

    Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества ищу команду рерайтеров способных за короткий срок (1-2 сутки) делать около 100-150 тыс. символов рерайта (~ 100 статей). От вас цена за 1 000 символов. Т.к. объемы большие, завышенные ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 15 статей

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется написать 15 статей по 1000-1500 знаков с пробелами, статьи нужны до вечера 16.09.2012. Даю попробовать свои силы новичкам, вышлю тестовую статью для пробы, если все ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен качественный рерайт

    $1000

    Нужен качественный рерайт на различную тему. В частности это: Туризм, Женская, Бизнес, Игры, и т.д все общее темы. Статьи нужны для наполнения 135 сайтов. Так что работы ...

    Копирайтинг73 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик (рерайтер) по теме британский футбол

    $500

    Нужен переводчик (либо рерайтер) по теме "Британский футбол", в обязанности входит поиск новостей по данной тематике (можно с зарубежный сайтов), можно с российский (первый вариант предпочтительнее) и рерайт (перевод) этих новостей. В день желательно минимум ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи про вождение

    Стоимость работы: - 2$ за 1000 знаков без пробелов Требования к тексту: - 100% уникальность - 3 подзаголовка - 2-3 ключа на 1000зпб Оплата: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание 7-ми продающих текстов

    $50

    Нужно написать для каждой из 7-ми нижеприведенных категорий, продающий текст. Текст будет размещаться в самом верху страницы каждой категории. Количество символов для каждого текста: 1000 знаков с пробелами Срок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод + создание уникального описания товара.

    Необходимо создание уникального описания о каждой товарной позиции. Товар: Профессиональное ЗВУКОВОЕ оборудование (акустические системы, активные комплекты - готовые решения). Нужен человек, который понимает в звуковом оборудовании и сможет на основании сайта, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рерайт

    Ищу грамотного, образованого человека для рерайтинга/копирайтинга текстов. Количество знаков в день около 5-10 тисяч без пробелов. Оплата два раза в неделю. Больших денег не гарантирую (по началу). Оплата через webmoney $. Вместе с заявками ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна корректировка текстов с занесением на сайт

    Нужно поправить орфографию, пунктуацию, расставить абзацы, переносы, т.е. в общем причесать текст, но без изменения самих фраз. Язык не супер-литературный, но таким и должен остаться. Затем поместить на сайт. Если сработаетмся, то работа будет регулярной, ...

    CSSHTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад