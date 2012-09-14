Нужен рерайт

Ищу грамотного, образованого человека для рерайтинга/копирайтинга текстов. Количество знаков в день около 5-10 тисяч без пробелов. Оплата два раза в неделю.

Больших денег не гарантирую (по началу). Оплата через webmoney $. Вместе с заявками присылайте свои цены за одну тисячу знаков без пробелов.