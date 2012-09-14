Нужно поправить орфографию, пунктуацию, расставить абзацы, переносы, т.е. в общем причесать текст, но без изменения самих фраз. Язык не супер-литературный, но таким и должен остаться. Затем поместить на сайт. Если сработаетмся, то работа будет регулярной, ...
Нужен рерайт
Ищу грамотного, образованого человека для рерайтинга/копирайтинга текстов. Количество знаков в день около 5-10 тисяч без пробелов. Оплата два раза в неделю.
Больших денег не гарантирую (по началу). Оплата через webmoney $. Вместе с заявками присылайте свои цены за одну тисячу знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
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