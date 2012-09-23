Написание продающих текстов + рекламных писем

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Завершен14 заявок192 просмотра

Добрый день всем! Хотел бы найти здесь хороших копирайтеров, которые умеют писать продающие тексты. У нас сейчас в разработке сайт компании которая занимается выпуском и продажей пластиковых изделий (не только для быта, но и для промышленности).

Нам нужны продающие тексты для двух страниц сайта и рекламные письма для потенциальных клиентов. Кто такое умеет делать и сделает? Время - максимум 5 дней. Ваши цены?

13 лет назад
mastakkk
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Отличные тексты получились. Действительно продающие и рекламные, как и хотел заказчик. Лариса сама продумала их схему, предложила особый стиль. Для меня было важно высокое качество и я его получил.
Спасибо за отличное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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