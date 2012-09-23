Написание продающих текстов + рекламных писем

Добрый день всем! Хотел бы найти здесь хороших копирайтеров, которые умеют писать продающие тексты. У нас сейчас в разработке сайт компании которая занимается выпуском и продажей пластиковых изделий (не только для быта, но и для промышленности).

Нам нужны продающие тексты для двух страниц сайта и рекламные письма для потенциальных клиентов. Кто такое умеет делать и сделает? Время - максимум 5 дней. Ваши цены?