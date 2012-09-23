Требуется рерайтер. Тематики разные, постоянная загруженность. Оплата - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Написание продающих текстов + рекламных писем
Добрый день всем! Хотел бы найти здесь хороших копирайтеров, которые умеют писать продающие тексты. У нас сейчас в разработке сайт компании которая занимается выпуском и продажей пластиковых изделий (не только для быта, но и для промышленности).
Нам нужны продающие тексты для двух страниц сайта и рекламные письма для потенциальных клиентов. Кто такое умеет делать и сделает? Время - максимум 5 дней. Ваши цены?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг70 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства.Завершен13 лет назад
Необходимо сегодня написать 10 статей про одежду по 2-3 тыс. знаков. Оставляйте заявку только кто свободен. Указывайте цену за тыс. знаков.Завершен13 лет назад
Добрый день, требуется написание seo текста для сайта. Тематика автозапчасти Общение или переписка по скайпу, присылайте логин.Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать статьи для сайта производителя бытовой техники. Тематика - описание технологий, характеристик, групп товаров и т.д.Завершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте! Сейчас у объявлений CTR - 0.01%, что наводит на грустные мысли, нагоняет депрессию и заставляет тянуться за валидолом. Необходимо составить объявления хорошо, что бы увеличить отклик. Пожалуйста, указывайте ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Нужно сделать рерайт технических статей. Тематика телекоммуникации. Исполнитель нужен строго и только с Украины. С которым можно связаться по телефону. icq skype это хорошо но нужен телефон. ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: Описать Жилые комплексы для сайта о недвижимости. Мне НЕ нужен продающий текст, просто хорошее грамотное описание. План статьи примерно таков: тип комплекса (монолит.блочный, панельный и тп ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо наполнение сайта free-soft.name качественными рерайт статьями. Что нужно будет делать: 1) Вам присылается список програм до начала месяца 2) Вы проверяете все программы на бесплатность. Не временное бэта или ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать качественный рерайт предложенного текста, сделать сегодня. Оплата 40руб/тыс.зн без пробелов, без предоплаты. Нужен хороший рерайт.Завершен13 лет назад