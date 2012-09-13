Описание жилых комплексов для сайта о недвижимости

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Задача: Описать Жилые комплексы для сайта о недвижимости.

Мне НЕ нужен продающий текст, просто хорошее грамотное описание.

План статьи примерно таков:

тип комплекса (монолит.блочный, панельный и тп ), сколько корпусов, сколько очередей строительства, класс (комфорт, эконом), с отделкой или без, этажность, о квартирах (скольки комнатные квартиры имеются в доме и примерный метраж от и до; )

Что предусматривает проект (например подземный паркинг, строительство школ, садиков, скоростные лифты, салоны красоты, фитнес и тп)

расположение, о районе (инфраструктура, парки, магазины и тп), расстояниме до метро, транспортная доступность (расстояние до КАД)

срок окончания строительства, договор (214 фз, предварительный или жск)

Требования к исполнителю:

опыт работы, хороший слог, петербуржец, знание районов города и метро.

Требования к контенту и уникальности:

только уникальные тексты.

Порядок работы:

Оплата после написания текста. Webmoney.

Если устроит качество - дам объем.

Объем каждого описания 2-3 тыс. знаков без пробелов

Просьба не присылать свои формы для заполнения мной каких-либо ТЗ, я думаю и так все понятно из задания.

Оплата от 50 до 100 рублей за 1000 знаков без пробелов.

13 лет назад
nomerkov
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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