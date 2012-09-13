Рерайтинг-копирайтинг со знанием SEO–оптим.

Требуется копирайтер для наполнения текстом сайта фотографа www.foto-krahmalnikova.com.ua

На каждую страницу необходимо текста 2500 - 3000 символов, можно больше, если все будет выглядеть гармонично.

1. Материалы должны быть без воды, для людей, с изображением, только интересные, и полезные.

2. Учитывать конечно то, что эти материалы могут гнать доп. трафик(посетителей с поисковых систем гугл, яндекс...), потому затачивать их под определенные ключевые слова. Список ключей предоставим

3. Контент должен быть уникальный 100% . Обязательно проверять сервисом http://www.miratools.ru/Promo.aspx .

4. Склонять читателей делать заказы у нашего фотографа

Фильтр отбора:

1. Платим 1$ за 1000 символов текста.

2. Знакомы ли Вы с SEO оптимизацией текста под определенные ключевые слова? Нам нужно чтоб Ваши материалы гнали трафик посетителей на сайт.

Работы будет валом

Нужен человек на постоянное сотрудничество, который самостоятельно будет вести разделы. Количество материалов не лимитировано, можно материалы предоставлять хоть каждый день.

Плачу WMZ (вебманями) .

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Страницы наполнения:

http://foto-krahmalnikova.com.ua - кнопка "Подробней" открывается страница, ее наполнить текстом.

http://foto-krahmalnikova.com.ua/obo-mne/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/portfolio/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/portfolio/interernaya-i-arxitekturnaya/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/portfolio/semya/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/portfolio/v-ozhidanii-chuda/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/portfolio/detskaya-fotosemka/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/portfolio/semka-love-story/

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http://foto-krahmalnikova.com.ua/portfolio/slajd-shou/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/stati/ безлимитный раздел для статей каждая из которых должна быть заточена под определенное ключевое слово(а).

http://foto-krahmalnikova.com.ua/stoimost/ проверить на уникальность существующий текст, подумать как можно доработать эту страницу доп. полезным материалом.

http://foto-krahmalnikova.com.ua/otzyvy/ добавить положительные отзывы, обязательно чтоб не прослеживалась схожесть. Посмотрите что у других фотографов написано. Не больше 30 отзывов, размерами 150 - 300 пару штук по 500 символов. Несколько на иностранном языке, от имени иностранных клиентов.

http://foto-krahmalnikova.com.ua/sovety/

http://foto-krahmalnikova.com.ua/kontakty/

Эти же материалы переводить переводчиком http://translate.google.com/ и размещать на других языковых версиях сайта: http://foto-krahmalnikova.com.ua/ua/ (УКР), http://foto-krahmalnikova.com.ua/en/ (АНГ)