Описание услуг по установке доп. обор. на автомоб.

Требуется специалист разбирающийся в доп оборудовании на автомбили, установка сигнализаций, парктроников шумоизоляции и т.д. на сайт требуется подготовить описание данных услуг с ключевыми словами и подбором фоток, текст не должен быть сухим и не интересным, кратко, по теме, чтобы человек сделал выбор в пользу нашего установочного центра. Пишите ваши предложения, сайт скину в личку, там можно будет посмотреть пример.

Пример того что нравится http://redline-tuning.ru/shumoizolyaciya/

Таким образом нужно описать все услуги установочног центра с фотками и примерами работ (кое какие фотки есть.)