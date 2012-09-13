требуется рерайтить 10 статей по указанной тематике. каждая статья сео ориентированная с заточкой под определенный ключ, 2-2,5к символов бп. проверка уникальности по адвего не ниже 95%. Статьи должны быть грамотно написаны, без ...
Описание услуг по установке доп. обор. на автомоб.
Требуется специалист разбирающийся в доп оборудовании на автомбили, установка сигнализаций, парктроников шумоизоляции и т.д. на сайт требуется подготовить описание данных услуг с ключевыми словами и подбором фоток, текст не должен быть сухим и не интересным, кратко, по теме, чтобы человек сделал выбор в пользу нашего установочного центра. Пишите ваши предложения, сайт скину в личку, там можно будет посмотреть пример.
Пример того что нравится http://redline-tuning.ru/shumoizolyaciya/
Таким образом нужно описать все услуги установочног центра с фотками и примерами работ (кое какие фотки есть.)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо изменить главную страницу сайта и привести ее в соответствие с требованиями Гугл Адвордс http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=ru&answer=1050602&rd=1. При этом должна остаться мотивация к покупке товара (средство для похудения). Изменения включают в себя: 1. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен один грамотный копирайтер. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Человек нужен для постоянного сотрудничества. Оплата 30р за 1000 символов, ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Приватный проект для Кононовой ЛарисыКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно сделать рерайтинг статьи, как можно дешевле, но уникальность проверю. Можно даже немного сократить.Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно наполнение сайта не очень дорогим рерайтомКопирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходим исполнитель на рерайт/копирайт статей по банковской и финансовой тематике. Суть работы будет заключаться: 1. Я даю список кл. фраз, например: как подключить мобильный банк сбербанка 2. Вы пишите небольшую пошаговую ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен рерайтер для быстрого написания уникальных статей по 1000 знаков на тему экономика, нужно 20 статеек в день оплата 200$ в месяц работы ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Короткие тексты до 100 знаков рекламного характера. Нужно много. Требований практически никаких, можно новичкам. Присылаю ключевые слова, пишите с упоминанием 1-2-3 раза, можно в разных падежах. Читабельные должны быть. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется написать n-ое количество статей для сайта, по 1000-1300 знаков, тематика — одежда. Кандидата выберу по критериям цена/отзывы. Оплата по факту. Планируется долгосрочное сотрудничество. Прошу озвучивать цену за 1000 знаков, текст должен ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад