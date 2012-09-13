Описание услуг по установке доп. обор. на автомоб.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок160 просмотров

Требуется специалист разбирающийся в доп оборудовании на автомбили, установка сигнализаций, парктроников шумоизоляции и т.д. на сайт требуется подготовить описание данных услуг с ключевыми словами и подбором фоток, текст не должен быть сухим и не интересным, кратко, по теме, чтобы человек сделал выбор в пользу нашего установочного центра. Пишите ваши предложения, сайт скину в личку, там можно будет посмотреть пример.

Пример того что нравится http://redline-tuning.ru/shumoizolyaciya/

Таким образом нужно описать все услуги установочног центра с фотками и примерами работ (кое какие фотки есть.)

13 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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