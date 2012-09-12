Короткие тексты до 100 знаков рекламного характера

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Закрыт12 заявок270 просмотров

Короткие тексты до 100 знаков рекламного характера. Нужно много. Требований практически никаких, можно новичкам.

Присылаю ключевые слова, пишите с упоминанием 1-2-3 раза, можно в разных падежах. Читабельные должны быть.

Оплата яндекс деньгами или киви кошельком.

УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ЗА ЗНАКИ!!! ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ.

13 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ylu
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$5
5 дней

Заявки фрилансеров

ylu
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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