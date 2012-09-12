требуется рерайтить 10 статей по указанной тематике. каждая статья сео ориентированная с заточкой под определенный ключ, 2-2,5к символов бп. проверка уникальности по адвего не ниже 95%. Статьи должны быть грамотно написаны, без ...
Короткие тексты до 100 знаков рекламного характера
Короткие тексты до 100 знаков рекламного характера. Нужно много. Требований практически никаких, можно новичкам.
Присылаю ключевые слова, пишите с упоминанием 1-2-3 раза, можно в разных падежах. Читабельные должны быть.
Оплата яндекс деньгами или киви кошельком.
УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ЗА ЗНАКИ!!! ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ.
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