Редактирование страницы сайта под Google AdWords

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Необходимо изменить главную страницу сайта и привести ее в соответствие с требованиями Гугл Адвордс http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=ru&answer=1050602&rd=1. При этом должна остаться мотивация к покупке товара (средство для похудения).

Изменения включают в себя:

1. Редактирование (изменение / дополнение) текста на главной странице сайта (6 646 знаков с пробелами).

2. Изменение либо рекомендации по изменению графических элементов главной страницы сайта.

Конечный результат проекта - одобрение кампании Гугл Адвордс. Оплата по факту одобрения.

Google Ads
13 лет назад
ggrinyov
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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