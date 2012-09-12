Написание статей для сайта

Для очень долгосрочного сотрудничества требуются комментаторы. Задача: просто обсуждать статьи, дискутировать, спорить, иногда нажимая плюсики, если статья понравилась. Тематика - финансы. Тем исполнителям, кто уже работает со мной заявки оставлять не надо ...