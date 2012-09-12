Серия статей про автоматизацию торговли и ККМ

требуется рерайтить 10 статей по указанной тематике. каждая статья сео ориентированная с заточкой под определенный ключ, 2-2,5к символов бп. проверка уникальности по адвего не ниже 95%.

Статьи должны быть грамотно написаны, без орфографических, стилистических и т.п. ошибок.

Предпочтение будет отдано человеку с большим опытом в этой сфере и адекватной ценой за тыс символов.