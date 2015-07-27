ideal

Юрий ideal

 
38 летРоссия/Ярославль
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $300
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 1 дня
нет рейтинга