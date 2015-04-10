Мелкие доработки по сайту

Требуется человек для постоянных мелких доработок сайта.

адрес сайта: http://rybinskcity.ru

Требования:

-ответственность

-опыт работы с архитектурой mvc

-соблюдение сроков

Перечень необходимых работ, которые нужно было выполнить "вчера":

1. подключить loginza для комментирования новостей

2. подключить новую готовую верстку блоков новостей (3шт)

3. добавить блок слайдеров на главную страницу

4. сделать чтобы при поиске новостей самые новые были выше старых

5. Реализовать возможность отложенной публикации новостей

Пожалуйста пишите только предварительно ознакомившись с сайтом и заданием.

Предпочтение будет отдано лучшему соответствию цена/качество.