Доработка Joomla

Нужно перенести компонент с одной версии сайта на другую + небольшая доработка.

Оплата по факту выполнения. Подробности по запросу.

Сайт на Joomla 1.5.

Нужно перенести компонент с одной версии сайта на другую + небольшая доработка.

ТЗ на модуль цветовые решения.

yadi.sk/d/Fqtk2VUxfrbDF

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Чем быстрее, тем лучше.

Оплата по факту выполнения.