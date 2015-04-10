Нужна полная копия CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки75 просмотров

Нужна копия nikeCRM.ru с полным функционалом, может кто то может рипануть как то либо есть иходники?

Могу рассмотреть какой либо аналог.

10 лет назад
kingarm
Илья 
32 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров