Взять с сайта flash и встроить на мой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки121 просмотр

Добрый вечер.

Нужно взять с сайта flash и встроить на мой сайт. Сам сайт ivanfedotov.ru/pagerank-decoder

Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки только в проект.

10 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров