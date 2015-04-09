Парсер информации, с последующей загрузкой на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок172 просмотра

1. Заходим на сайт "A", парсим нужные данные, скачиваем файл и картинку на пк, скаченный файл переименовываем.

2. Переходим на сайт "Б" и загружаем файл.

3. Заполняем всё это на сайте: "С" - данные , которые спарсили , картинка с пк и файл с сайта "Б".

10 лет назад
psyvortex
Влад 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров