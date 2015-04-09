Парсер под Яндекс/Гугл

Необходимо написание парсера.

Алгоритм работы парсера:

1. Выбираем поисковую систему, которую будем парсить (можно чтобы сразу по обеим фигачил, тут не принципиально)

2. Вводим запрос, который нас интересует

3. Парсер проходится по первым 50-100 страницам выдачи по конкретному указанному нами запросу.

4. Парсер открывает все сайты, найденные в выдаче по данному запросу.

5. На каждом сайте парсер должен попытаться найти контактный e-mail (возможно несколько)

6. Данные заносятся в табличку (желательно эксель, но можно и другой формат). Формат: Поисковая система | Адрес сайта | Контактный имейл(ы) |

В случае, если имейла нет, в табличку вносится только адрес сайта, в таком случае будем вручную отправлять через форму обратной связи сообщение админу сайта.

Так же парсер должен проверять дубли имейлов и оставлять только 1.

От Вас:

Оценка длительности выполнения, а так же стоимость.